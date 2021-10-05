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Dünya O ülkede hastalara “Müslümansan öl” deniyor
Dünya

O ülkede hastalara “Müslümansan öl” deniyor

Hindistan’da tedavisi için hastaneye giden Müslüman bir kadın, kimliğindeki Müslüman ismini gören doktor tarafından tedavi edilmedi. Müslüman hastayı tedaviye yanaşmayan doktorun üstüne bir de ölüm tehdidi savurduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:19:00 -
O ülkede hastalara “Müslümansan öl” deniyor

 MÜNÜBE YILMAZ 

Hindistan’da Müslümanlara yönelik nefretin ardı arkası kesilmiyor.

200 milyona yakın Müslümanın yaşadığı ülkede bu defa da tedavisi için hastaneye giden Müslüman bir kadının, kimliğindeki Müslüman ismini gören doctor tarafından tedavi edilmediği belirtildi. Müslüman hastayı tedavi etmeyi reddeden doktorun üstüne bir de hastayı darp ederek “Ben müslümanları tedavi etmiyorum”  dediği iade edildi.

Gözü dönmüş doktor ölümle tehdit etti

Edinilen bilgiye göre, Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinin Betul ilçesinde midesindeki şiddetli ağrılardan dolayı kocası tarafından hastaneye getirilen 28 yaşındaki Rehana Parveen, hasta kartındaki ismini görerek Müslüman olduğunu anlayan doktorun kendisini hastaneden kovarak tedavi etmediğini belirtti.

Rehana’nın eşi Kalim, Pradeep Dhakad isimli doktora karısını neden tedavi etmediğini sorunca doktorun kendilerini ölümle tehdit ettiğini, ayrıca karısının midesine yumruk attığını aktardı. Müslüman genç kadını darp eden doktor olay sonrasında hiçbir şey olmamış gibi hastaneden ayrıldı.

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Yorumlar

abdullah

zalimler için yaşasın cehennem. bediüzzaman said nursi
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Abdullah

Çin ile Hindistan birbiriyle savaşsa da dünya bu pisliklerden temizlense
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