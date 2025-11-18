O ülkede halk, ABD üslerine karşı ayaklandı! İsyan işe yaradı üs yapılmadı...

Ekvador'da halk, ABD destekli Devlet Başkanı Noboa'nın ülkeyi Amerikan askerî üslerine peşkeş çekme planını referandumda ezici bir çoğunlukla reddetti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Pazar günü, ülkenin egemenliği açısından hayatî önem taşıyan bir referandum gerçekleştirildi. ABD destekli Devlet Başkanı Daniel Noboa hükümetinin, anayasayı değiştirerek yabancı askerî üslerin (ABD üslerinin) dönüşüne zemin hazırlama planı, Ekvador halkının "Hayır" iradesine çarptı

Oyların yüzde 90'ının sayıldığı Pazar günkü seçimlerde, Noboa'nın halka dayattığı 4 maddelik neoliberal ve Amerikancı paketin tamamı reddedildi.

Sadece üsler değil, tüm paket reddedildi

Seçmenler, yalnızca yabancı askerî üslerin dönüşünü mümkün kılacak düzenlemeye değil, aynı zamanda yeni bir anayasa taslağı hazırlanmasına, siyasi partilere sağlanan devlet fonlarının kesilmesine ve Kongre üye sayısının azaltılmasına da kitlesel olarak "Hayır" dedi.

Resmî olmayan sonuçlara göre halkın iradesi şu şekilde tecelli etti:

Yeni anayasa taslağı: %61,55 "Hayır"

Yabancı askerî üslerin geri dönmesi: %60,50 "Hayır"

Siyasi partilere fonların kesilmesi: %57,96 "Hayır"

Kongre üye sayısının azaltılması: %53,41 "Hayır"

Eski Başkan Correa: "Tarihî bir onay"

Sonuçlar, 2007-2017 yılları arasında görev yapan ve Amerikancı müdahalelere karşı duruşuyla bilinen eski Devlet Başkanı Rafael Correa tarafından "mevcut anayasanın tarihî bir onayı" olarak selamlandı. Correa, "Ekvador tarihinde ilk kez, bir anayasa vatandaşların çoğunluğu tarafından iki kez oylandı. Bu, tarihi bir dönüm noktasıdır" dedi.

Yurttaş Devrimi Hareketi'nin lideri ve eski cumhurbaşkanı adayı Luisa González ise zaferi, "Vatan Kazandı!" sloganıyla kutladı. González, bu zaferin siyasi partilere değil, "kardeş bir milleti birbirine düşüren nefreti yenen Ekvadorlulara ait olduğunu" vurguladı.

Ekvador Yerli Milletler Konfederasyonu (Conaie), sonucu "harekete geçen halka, topluluklara, gençlere ve kadınlara ait toplumsal bir zafer" olarak nitelendirdi. CONAIE, halkın çıkarlarına aykırı bir gündemi dayatma girişimlerinin bu direnişle boşa çıkarıldığını belirtti ve hükümetten "otoriterlik, şiddet ve popülizme son vermesini" talep etti.

Noboa yenilgyi kabul etti

Sonuçları evinden takip eden ve ağır yenilgi sonrası kamuoyuna çıkamayan ABD destekli Noboa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yenilgiyi kabul ettiğini ve "halkın iradesine" saygı duyacağını bildirdi.

Sonuçların açıklanmasının ardından başta başkent Quito olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen halk, "Noboa'dan çıkış" sloganlarıyla egemenlik zaferini kutladı.