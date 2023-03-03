O ülkede gururlandıran görüntü! Türk zırhlıları geçit törenine damga vurdu

Malezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 4. Mekanize Tugayı, Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain’in katılımıyla bir geçit töreni düzenledi. 350’ye yakın asker ile 29 zırhlı aracın katıldığı törene, FNSS damgasını vurdu.

Geçit törenindeki 29 aracın tamamı, FNSS tarafından geliştirilen ve Malezya’ya ihracat edilen ADNAN Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile AV-8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (TTZA)’tan oluştuğu görüldü. Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zain, geçit töreni kapsamında FNSS ADNAN ZMA üzerinden selamlama geçişi yaptı.

Daha önce 4. Mekanize Tugay Komutanlığı görevinde de bulunan Orgeneral Zain; Mekanize Tugay’ın tek kuvvet olarak, gelişmiş hareket kabiliyeti ve silahlarla donatılmış Ordu’daki en büyük tugay olduğunu ve bu durumun tugayı, yürütülen operasyonların başarısının anahtarı haline getirdiğini açıkladı.

Orgeneral Zain, “4. Mekanize Tugay’ın eski komutanı olarak, bu tugayın her görevde mükemmelliği sürdürme yeteneği ve başarısından gurur ve memnuniyet duyduğunu” da sözlerine ekledi.

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AV-8 Projesi

FNSS’nin 2000-2010 yılları arasında tamamladığı Malezya ZMA projelerinin ardından, 2011’de Malezya ile imzalamış olduğu ve Deftech firmasıyla birlikte ortak olarak gerçekleştirdiği, AV-8 8×8 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi, halen Türkiye’nin kara savunma sistemlerinde en büyük ihracat rekoru olma özelliğini koruyor.

Proje, Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigürasyonda 257 adet 8×8 Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracının (AV-8) geliştirilmesini, üretimini ve teknoloji transferini kapsıyordu. AV-8 araçları, FNSS’nin PARS 8×8 aracı temel alınarak geliştirildiler.

FNSS, projede ana sistem entegratörü görevini yürüterek ayrıca araç platformlarının ve 25mm tek kişilik silah sistemi tedarikini de gerçekleştirdi.

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