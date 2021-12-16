O ülkede doğum oranı son 160 yılın en düşük seviyesinde

İtalya’da doğum oranları tarihin en düşük seviyelerine indi… Ülkede yapılan açıklamada doğum oranlarının 1861’den beri en düşük seviyeye indiği duyuruldu.

Yetkililer doğum oranının yüzde 13.6 seviyesinde düşüş yaşadığına dikkat çekerken, yaklaşık 5.000 daha az doğumun meydana geldiğini de açıkladı.

İtalya’nın istatistik ve veri kurumu Istat’ın verileri gündem oldu. Uzmanlar ise pandeminin etkisinin yanı sıra, kadınların iş hayatındaki etkisinin artması ve çocuk bakım merkezi ve kreşlerin yetersiz oluşunun da sebep olduğunu aktardı.

Geçen yıl 404.892 bebek dünyaya gelirken 2008 yılında ise bu sayının 576.659 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Istat yetkilileri trendin bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek 50 yıl içinde nüfusun 5’te 1’inin azalacağını duyurdu.