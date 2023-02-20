O ülkede depolara sığmayan uyuşturucu inşaatlarda kullanılacak

Ülkede geçen sene çoğunluğunu kokainin oluşturduğu kaçak uyuşturucu miktarı, 2021'de iki katına çıkarak 210 tonu aştı. Reuters'a konuşan güvenlik yetkilileri uyuşturucunun imha edilmeden önce tutulduğu 27 polis deposunun dolduğunu ve yakmak için kullanılan fırınların da kapasitesinin aşıldığını duyurdu.

Bu nedenle Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) desteklediği bir proje çerçevesinde "kapsülleme" adı verilen bir yöntemle kokain paketleri diğer endüstriyel atıklarla beraber çimento, kum ve suyla karıştırılarak inşaat beton yapımında çimento harcı ile birlikte kullanılmaya başlandı.

BM ofisine göre, harç sertleştikçe, mevcut diğer malzemelerle reaksiyona girerek kokainin toprağa sızmasını veya geri kazanılmasını önleyen çok sert bir yapı oluşturuyor.

15 metre derinliğindeki bir kuyunun beton duvarlarını oluşturmada kullanılan bu malzemenin güvenlik nedeniyle adı saklı tutulan bir tesiste zemin malzemesi olarak kullanılması öngörülüyor.

Yetkililere göre kuyuda şu ana kadar 2021 ve 2022'de el konulmuş toplam 350 ton kokain ve kokainin ham maddesi koka macunu kullanıldığı belirtiliyor.

Ekvador Uyuşturucuyla Mücadele Soruşturma Direktörü Pablo Ramirez, bir ton kokaini yakmanın yaklaşık 12 saat sürebileceğini belirterek, aynı miktarı kapsüllemenin üç saatten az vakit aldığını vurguluyor. Halen yaklaşık 83 ton kokainin kapsüllenmesini beklediklerini belirten yetkili böylece uyuşturucu toplama depolarının boşaltılmasına yardımcı olunduğunu sözlerine ekliyor.

Kaynak: Euronews, Reuters