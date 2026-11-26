Polonya’nın başkenti Varşova’da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın karşısında bulunan Kültür Bakanlığı binası önünde çarpıcı bir olay meydana geldi. 25 Kasım günü yerel saatle 17.10’da yaşanan olayda, bir erkek şahıs üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi.

ÇEVREDEKİLER CEKET VE YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Polsat News ve RMF24'ün aktardığı bilgilere göre, alevlerin bir anda yükselmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılarak şahsı söndürmek için seferber oldu.

Olayın görgü tanıklarından biri yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Her şey bir anda oldu ve alevler devasaydı. Gerçekten çok büyüktü. Birisi ceketle söndürmeye çalıştı ama alevler o kadar yoğundu ki bu çok zordu. Ardından insanlar yangın söndürme tüplerini kullanmaya başladı."

DEVLET KORUMA SERVİSİ İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Polonya Devlet Koruma Servisi Sözcüsü Bogusław Piórkowski, olaya ilk müdahale eden kolluk kuvvetinin kendi birimlerine bağlı görevliler olduğunu açıkladı. Ekiplerin yaralı şahsa ilk yardımda bulunduğu ve hemen acil sağlık servislerini bölgeye çağırdığı bildirildi.

CADDE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

RMF24'ün haberine göre, 30 yaşlarında olduğu belirtilen yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşandığı Krakowskie Przedmieście Caddesi'ni güvenlik şeridiyle kapatırken, kolluk kuvvetleri olayın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.