  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülkede cumhurbaşkanına silahlı saldırı!
Dünya

O ülkede cumhurbaşkanına silahlı saldırı!

Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 08:59:00 - 2022-07-31 09:02:28
O ülkede cumhurbaşkanına silahlı saldırı!

Orta Amerika ülkesi Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei'nin, ülkenin kuzeybatısında uğradığı silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Giammattei, Huehuetenango kentinde çalışma gezisi sırasında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Yetkililer, Giammattei'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ancak yanındaki kişilerden yaralanan olduğunu belirtti.

Yerel basında, cumhurbaşkanının heyetine dönüş yolunda ateş açıldığı, korumaların karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırının aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23