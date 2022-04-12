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Dünya O ülkede çok ciddi kuraklık alarmı!
Dünya

O ülkede çok ciddi kuraklık alarmı!

Şili'nin başkenti Santiago'da, 13'üncü yılına giren kuraklık durumu nedeniyle 4 kademeli uyarı sisteminin devreye sokulması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 12:21:00 -
O ülkede çok ciddi kuraklık alarmı!

Santiago Valisi Claudio Orrego, 6 milyonluk şehrin kuraklık problemiyle ilgili açıklama yaptı.

"Bir şehir susuz yaşayamaz" diyen Orrego, Santiago'nun 491 yıllık tarihindeki eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

4 kademeli uyarı sistemi

Şehirde, "yeşil"den "kırmızı"ya 4 ayrı kademeyle uygulanacak plan, kamusal bilgilendirmelerle başlayıp su basıncının düşürülmesine ve yaklaşık 1,7 milyon kişi için 24 saate kadar su kesintilerinin uygulanmasına kadar uzanıyor.

Uyarı sistemi, başkenti besleyen Maipo ve Mapocho nehirlerindeki su miktarına entegre halde çalışacak.

Vali Orrego, "Vatandaşların iklim değişikliğinin kalıcı olduğunu anlaması önemli." ifadesini kullandı.

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