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Dünya O ülkede çığ düştü! Ölüler var
Dünya

O ülkede çığ düştü! Ölüler var

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:03:00 -
O ülkede çığ düştü! Ölüler var

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinde çığ düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çığ felaketinde 4 kişinin yaralandığını ifade eden Nazari, çığ altında başka kişilerin de olabileceği tahmin edilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Diğer yandan 22 Şubat'ta da Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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