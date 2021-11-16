O ülkede canlı bombalı intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var!

Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'da patlamaların meydana geldiği bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre başkent Kampala'nın Meclis caddesinde nedeni henüz belirlenemeyen patlamalar meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre bölgede en az 2 patlama yaşandı.

Meydana gelen patlamalarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Patlamalara bombalı saldırıların neden olduğu tahmin edilirken, henüz herhangi bir örgüt tarafından saldırıların üstlenildiğine dair açıklama yapılmadı.

Uganda ordu güçleri Afrika Birliği Misyonu bünyesinde Somali'de askeri güç bulunduruyor.

Somali'de görev yapan Uganda askerlerinin ismi son olarak Aşağı Şabel bölgesinde 7 sivilin öldürüldüğü saldırıya karışmıştı.

Uganda'nın da arasında bulunduğu Afrika Birliği Misyonu 2007 yılından bu yana Somali'de Eş Şebab'a karşı görev yapıyor. Uganda polisi, saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 33 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

"Canlı bomba saldırısı"

Güvenlik güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede, Uganda'nın başkenti Kampala'da bu sabah meydana gelen patlamalara canlı bombaların neden olduğu ifade edildi.

Bilgilendirme toplantısında servis edilen görüntülerde, sırt çantasında bomba düzeneği olduğu tahmin edilen bir kişinin güvenlik güçlerinin olduğu bir noktada üzerindeki düzeneği infilak ettiği ifade görülüyor: