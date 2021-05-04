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Dünya O ülkede can kaybı bire düştü, fiziki mesafe kaldırılıyor
Dünya

O ülkede can kaybı bire düştü, fiziki mesafe kaldırılıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında başarılı bir süreç izleyen Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün virüs kaynaklı can kaybı sayısı bir olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:27:00 -
O ülkede can kaybı bire düştü, fiziki mesafe kaldırılıyor

Geçtiğimiz ay kafe ve restoranları açarak corona kısıtlamalarını gevşeten İngiltere’de ise Başbakan Boris Johnson, önümüzdeki ay sosyal mesafe kurallarının kaldırılabileceğini belirtti.

Aşılamaya en erken başlayan ülke olan ve geçtiğimiz ay kısıtlamaları kaldırarak kafe ve restoranları açan Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün, bin 649 vaka görülürken koronavirüs sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Salgının başladığı günden bu yana 127 bin 539 kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Krallık’ta yaklaşık 35 milyon kişi en az bir doz aşı olurken toplamda 50 milyon doz aşı uygulandığı bildirildi.

Hartlepool ziyareti sırasında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "50 milyon aşı yaptık, yetişkin nüfusun dörtte biri iki doz aşı oldu” derken, “Bunun sonuçlarının ortaya çıktığını görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe önümüzdeki ay kaldırılabilir

Başbakan Boris Johnson ayrıca Haziran’da sosyal mesafeyi kaldırabileceklerini açıkladı.

Johnson yaptığı açıklamada, Britanya’da durumun bu şekilde gitmesi halinde Haziran ayının sonlarına doğru 1 metrelik sosyal mesafe kuralının kaldırılabileceğini söyledi.

21 Haziran, sosyal mesafenin sona erebileceği tarih olarak belirlenirken Hartlepool’da konuşan Johnson, "Bence bir metrelik sosyal mesafe kuralının kaldırılması için iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘Seyahat serbestisinde çok dikkatli olmalıyız’

Seyahat serbestisi ile ilgili de konuşan Başbakan Johnson, "17 Mayıs'ta açılış yapmak istiyoruz ancak bu ülkenin insanlarının başka herhangi bir yerden hastalık akışı görmek istediğini sanmıyorum. Kesinlikle istemiyorum. Çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Koronavirüs  kısıtlamalarının hafifletilmesi aşamaları kapsamında İngiltere'deki insanlar için dış ülkelere seyahat yasağının 17 Mayıs'tan itibaren kaldırılması bekleniyor.




 

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