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O ülkede büyük şok! İstihbarat Başkanı, İHA saldırısı sonucu öldü

Yemen'in Lahic kentinde Husilerin İnsansız Hava Aracı saldırısında yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

13 Ocak 2019 Pazar 11:07
O ülkede büyük şok! İstihbarat Başkanı, İHA saldırısı sonucu öldü

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentinde, perşembe günü Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentinde, perşembe günü Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah bu sabah Aden'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

10'dan fazla kişi yaralanmıştı

Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'nde perşembe günü geçit töreni  sırasında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 asker ölmüş, Genelkurmay  Başkanı Tümgeneral Abdullah en-Nahi, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salih  ez-Zendani, Lahic Valisi Ahmed et-Turki ve Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah'ın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlenmişti.

Husilerle savaştı

Lahic kentinde 1950'de dünyaya gelen Tamah, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Askeri İstihbarat Başkanlığı görevine getirilmişti.

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin liderlerinden olan Tamah,  2015'te Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin yanında, Husiler tarafından ele  geçirilene kadar  El-Aned Askeri Üssü Komutanı olarak Husilere karşı savaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 11:07
  1. Yemen
  2. Lahic
  3. Husiler
  4. İHA'lı saldırı
  5. Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Salih Tamah

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