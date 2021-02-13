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Dünya O ülkede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi: 12 yaralı
Dünya

O ülkede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi: 12 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:05:00 -
O ülkede bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi: 12 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Argandab ilçesinin Kohak bölgesindeki polis merkezi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığını ifade eden Aryen, saldırganın amacının tespit edilemediğini belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey de saldırının bomba yüklü zırhlı araçla gerçekleştirildiğini kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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