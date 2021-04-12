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Gündem O ülkede başörtüsü düşmanlığı nedeniyle kapanan 10 okul yeniden açıldı
Gündem

O ülkede başörtüsü düşmanlığı nedeniyle kapanan 10 okul yeniden açıldı

Nijerya'nın Kwara eyaletinde Müslüman ögrencilerin başörtüsü takması nedeniyle kapatılan 10 okul yeniden açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 03:21:00 -
O ülkede başörtüsü düşmanlığı nedeniyle kapanan 10 okul yeniden açıldı

Kwara Eyaleti Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Mary Adeosun, yaptığı yazılı açıklamada, Kwara Valisi AbdulRahman AbdulRazaq'ın talimatıyla eyaletin başkenti İlorin'de kapatılan 10 okulunun bugünden itibaren yeniden açıldığını belirtti.

Adeosun, okulların hükümetin özellikle son sınıf öğrencilerini sınavlara hazırlayabilmesi için açılma kararı aldığını kaydederek, öğrencilerin güvenli şekilde derslere girebilmeleri için önlemler alındığını söyledi.

Eyaletteki okullarda başörtüsü serbestliği

Hükümet, Kwara eyaletinde uzun süredir gündemde olan okullardaki başörtüsü sorununa son vermek için tüm okullarda Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takmasına 26 Şubat'ta serbestlik getirmişti.

Kararı Müslümanlar memnuniyetle karşılarken Hristiyanlar karşı çıkmıştı.

Kwara eyaletinde 10 devlet okulu 8 Mart'ta Müslüman ve Hristiyan dini liderlerin kız öğrencilerin başörtüsü kullanması konusunda uzlaşıya varamaması üzerine geçici olarak kapatılmıştı.

Eyalet hükümetinin kararıyla 17 Mart'ta yeniden açılan okulların birinde Müslüman kız öğrencinin okula girişinin engellenmesi nedeniyle iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralanmıştı.

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