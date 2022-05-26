O ülkede 9 DAEŞ'li teröriste idam cezası!

Tunus’ta terör davalarının görüldüğü Tunus İlk Derece Ceza Mahkemesi, 9 DAEŞ'li teröriste ikişer kez idam cezası ve 20’şer yıl hapis cezası verdi.

Başkent Tunus’ta yer alan Tunus İlk Derece Ceza Mahkemesi'nde görülen terör davasının bugün yapılan duruşmasında, DAEŞ örgütü üyesi olmak suçundan 1’i tutuklu 8’i firari sanık hakkında ikişer kez idam cezası ve 20’şer yıl hapis cezası verildi.

Güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenleyen ve bir çobanın ölümünden sorumlu tutulan sanıklar hakkında 2018'de terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu yargılanan terörist, 2018 yılında ülkenin batısında yer alan Kasrin vilayeti kırsalında ailesiyle görüştüğü esnada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanmıştı.

Tunus'ta 2011 yılından bu yana terör unsurlarınca düzenlenen saldırılarda onlarca güvenlik görevlisi ve birçok sivil hayatını kaybetti.

Tunus'u hedef alan bu saldırılar ülkenin batı bölgesindeki dağlarda konuşlanan terör unsurlarınca düzenleniyor.