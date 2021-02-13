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Dünya O ülkede 7,1 büyüklüğünde deprem
Dünya

O ülkede 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:33:00 -
O ülkede 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

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