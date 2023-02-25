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Dünya O ülkede 3 polis öldürüldü
Dünya

O ülkede 3 polis öldürüldü

Hindistan'ın orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde komünist silahlı bir grup ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-02-25 16:02:00 -
O ülkede 3 polis öldürüldü

Olay, Chhattisgarh'ın başkenti Raipur'un yaklaşık 515 km güneyindeki Jagargunda bölgesinde meydana geldi.

Ülke medyasına göre komünist Naxalite grubu, Jagargunda ormanlarında bir polis birliğini pusuya düşürdü.

Olayda çıkan çatışma sonucu 3 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından bölgeye sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

Aynı grup, geçtiğimiz Pazartesi günü eyaletteki Rajnandgaon bölgesinde iki polisi öldürmüştü.
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Hindistan'ın orta ve doğu bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı örgüt Naxalite, bazı yetkililer tarafından ülkenin "en büyük iç güvenlik sorunu" olarak tanımlanıyor.

Örgütün isyanları sonucu şu ana kadar binlerce yoksulun yerini terk etmek zorunda kaldığı, yüzlerce kişinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. (İLKHA)

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