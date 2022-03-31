O ülke, vakalar düşünce covid-19 merkezini kapattı

Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) Başkanı Asad Umar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede tüm zamanların en düşük vaka sayıları ile yüksek aşılama oranlarının oluştuğunu belirterek Merkez'in kapatılarak görevlerinin Sağlık Bakanlığına devredildiğini söyledi.

Son 2 yılda merkeze başkanlık yaptığını ve özverili bir ekiple çalışmaktan dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Umar, "Allah'ın rahmeti ve tüm milletin desteği ile bu eşi benzeri görülmemiş zorluğun üstesinden gelmeyi başardık." ifadesini kullandı.

NCOC'un kapatılmasına ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaşan Başbakan İmran Han, NCOC ekibinin büyük başarılara imza attığını belirterek tebriklerini iletti.

Han, Merkezin çalışmaları sayesinde Covid-19 karşı aldıkları önlemlerin, uluslararası kuruluşlar ve kişiler tarafından dünya çapında en başarılı ülkelerden biri olarak kabul edildiklerini ifade etti.

NCOC, ülkedeki salgının ilk dalgası sırasında, Başbakan Han'ın talimatları doğrultusunda ülke genelinden alınan salgın bilgilerini toplamak, analiz etmek, işlemek ve buna göre önlemler almak üzere Mart 2020'de kurulmuştu.