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Dünya O ülke 'UFO' vurduğunu duyurdu! 'Sakin olun' çağrısı yapıldı
Dünya

O ülke 'UFO' vurduğunu duyurdu! 'Sakin olun' çağrısı yapıldı

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov Oblastı'nda bir UFO'yu (tanımlanamayan uçan nesne) düşürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 18:47:00 -
O ülke 'UFO' vurduğunu duyurdu! 'Sakin olun' çağrısı yapıldı

Rusya Hava Kuvvetleri, Ukrayna sınırına yakın Rostov Oblastı'nda bir UFO'yu (tanımlanamayan uçan nesne) düşürdüğünü duyurdu.

 

The Jerusalem Post’un bildirdiğine göre, haber ilk olarak Rostov Oblast Valisi Vasily Golubev tarafından Telegram'da paylaşıldı.

Golubey, UFO’nun  Sultan Sala köyünün yukarısında görüldüğünü belirterek, "Herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Güvenliği sağlamak için tüm güçler devreye giriyor. Gökyüzü uçaksavar savunmalarıyla kaplı" diye konuştu.

Ukrayna İHA'sı mı?

Bununla birlikte, cisim hâlâ tanımlanmamış olsa da uzaylı olması muhtemel görünmüyor. Bir Rus milletvekili, söz konusu UFO’nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu iddia etti.

 

 

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