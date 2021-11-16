O ülke, Türkiye'den Bayraktar TB2'leri almaya başladı

Bölge kaynakları, Etiyopya merkezi hükümetinin Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını teslim almaya başladığını bildirdi.

Africa Intelligence'ın aktardığı habere göre Abiy Ahmed hükümeti, Ağustos ayında Türkiye ile yaptığı anlaşma kapsamında TB2'leri teslim almaya başladı.

Söz konusu kaynak şimdiye kadar 6 adet TB2 satın alındığını, TB2'lerin kısa bir süre içerisinde sahada aktif olarak kullanılacağını ifade etti.

Bölgeden bazı kaynaklar ise TB2'lerin halihazırda Etiyopya hükümetince Tigray güçlere karşı kullanılmaya başladığını ifade etmişti.

Taraflar arasında varılan mutabakata rağmen, fiilen TB2'lerin bölgeye gönderildiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Addis Ababa hükümeti de Türkiye de henüz TB2'lerin Etiyopya'ya gönderildiğine dair bir ifadeyi kamuoyuyla paylaşmadı.