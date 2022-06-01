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Dünya O ülke şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi!
Dünya

O ülke şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi!

Kazakistan’ın ardından Kırgızistan da 6 ay süreliğine şeker ihracatını yasaklama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 17:30:00 -
O ülke şeker ihracatına 6 ay yasak getirdi!

Kırgızistan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 6 aylığına şeker ihracatı yasaklandı.

İki eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan ve Kırgızistan'da şeker fiyatlarında Moskova’nın ihracat yasağı getirmesi sonucunda keskin bir artış gözlenmişti. Pazarlardaki fiyatlar daha sonra istikrara kavuşmuştu. Ancak Kazakistan yönetimi, özellikle de Rusya sınırındaki bölgelerde olmak üzere, yurtiçinde sıkıntı yaşanacağına dair bilgilerin gelmesinin ardından geçen ay altı ay süreliğine şeker ihracatını yasaklamıştı.

Kırgızistan hükümeti de ülkeden yüklü miktarda şeker ihracatı yapılması olasılığını ortadan kaldırıp, yurtiçindeki gıda güvenliğini sağlamak ve şeker piyasasındaki fiyatları frenlemek için bu kararı aldı.

Nitekim Kırgız basınında, Kazakistan’daki yasağın mayısta yürürlüğe girmesinin ardından Kırgızistan’dan buraya yüklü miktarda şeker ihracatı yapıldığı bilgisi yer almıştı.

İki ülke de talebi karşılamak için Rusya ve başka ülkelere bel bağlıyordu.

Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı olan Hindistan, geçen ay yurtdışına şeker satışına üst sınır getirmişti.

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Yorumlar

Kaşgarlı Mahmut

Şeker fabrikaları satılıp kapatılmaycaktı şimdi dışarıdan arar olduk üzücü
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