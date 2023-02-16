O ülke Rusya'dan doğal gaz (LNG) ithalatını artırıyor! Resmen duyurdu: Enerji ithalatını buna rağmen...

Avusturya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan son veriler, enerji ithalatında Rus gazının payı Aralık ayında bir ay önceki yüzde 41'den yüzde 71'e yükseldiğini gösterdi.

Geçen yılın sonunda, Avusturya enerji şirketi Energie AG'nin giden genel müdürü Werner Steinecker, hükümetin aksini iddia etmesine rağmen Viyana'nın hala büyük ölçüde Moskova'nın tedarikine bağımlı olduğunu belirtmiş ve gazetecilere, Rus gaz kaynaklarına bağımlılığın yüzde 20'ye düşürülmesiyle ilgili tüm konuşmaların doğru olmadığını söylemişti.

Steinecker, ABD'nin gaz maliyetlerini yüksek tutmaya devam edeceğini söyleyerek Washington'un pahalı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinden kâr elde ettiğini ve Rusya ile Avrupa arasındaki yakınlaşmayı engellediğini kaydetti. (cnnturk)

Öte yandan Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edeceğini duyurdu!

Nabiullina, Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen “Finansta siber güvenlik” adlı forumda yaptığı konuşmada, yaptırımlardan ötürü ülkede yabancı para birimlerine yönelik uygulanan kısıtlamaları değerlendirdi.

Rusya Merkez Bankası’nın, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırım kararları neticesinde dövize yönelik katı kısıtlamalar uygulamaya başladığını anlatan Nabiullina, “Bazı kısıtlamaları kaldırdık ve mali durum istikrara kavuştu. Özellikle nakit dövize yönelik kısıtlamalar, döviz ithalatına yönelik yasaklar nedeniyle devam ediyor.” dedi.

Bankalardan nakit döviz çekimine yönelik 9 Mart’ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların kaldırılmasının mümkün olmadığına işaret eden Nabiullina, “Ne yazık ki, şu anda döviz kısıtlamalarının sistematik bir şekilde serbestleştirilmesine olanak görmüyoruz. Kısıtlama, bazı değişikliklerle uzatılacak.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın Mart 2022’de aldığı kararla, ülkedeki vatandaşlar bankalardaki döviz hesaplarından nakit olarak en fazla 10 bin dolar nakit çekebilirken, geriye kalan miktarı ruble cinsinden alabiliyor.