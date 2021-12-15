O ülke, resti çekti! ABD'nin İHA yaptırımları boşuna

Münübe Yılmaz

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, Tahran’dan tansiyonu daha da yükseltecek bir çıkış geldi. İran’ın insansız hava aracı (İHA) programını sınırlamak için hazırlık yapan ABD Kongresi’ne tepki gösteren Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, Amerika’nın çabalarının hiçbir sonuca ulaşmayacağını ifade etti.

“Gerilimin tek nedeni ABD”

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gregory Meeks’in “İran, sahip olduğu İHA’larla hem ABD’yi hem de bölgedeki barışı tehdit ediyor. Tahran yönetimi, çatışma bölgelerine İHA teknolojisi ihraç ederek hem ABD’nin bizzat kendisine hem de müttefiklerine yönelik büyük bir tehlike oluşturuyor” şeklindeki sözlerine cevap veren Sanairad, “Sayısız yaptırıma rağmen savunma sanayiinde büyük başarılar elde eden askerî gücümüz, aslında sadece bizim için değil, komşu ülkeler ve bölge için de bir şans. Bu coğrafyadaki gerilimin tek nedeni Amerikalıların askerî varlığıdır. Bölgemizde güvensizlik yaratan yegane husus, onların silah ve teçhizatlardır” diye konuştu. Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi Yardımcısı General Resul Sanairad, İran’ın İHA’larının, bölge ülkeleri başta olmak üzere hiçbir ülke için hiçbir zaman tehlike arz etmeyeceğini belirterek konuşmasını noktaladı.