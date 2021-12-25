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Dünya O ülke kan gölüne döndü! Polis meslektaşlarına ateş açtı
Dünya

O ülke kan gölüne döndü! Polis meslektaşlarına ateş açtı

Sri Lanka'da bir karakolda meslektaşlarına ateş açan bir polis memuru, 4 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:40:00 -
O ülke kan gölüne döndü! Polis meslektaşlarına ateş açtı

Emniyet Sözcülerinden Nihal Thalduwa, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Thirukkovil bölgesinde yer alan karakolda görevli bir polisin gece saatlerinde meslektaşlarına ateş açtığını söyledi.

Thalduwa, açılan ateşte 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını ifade etti.

Karakol amirinin de yaralılar arasında bulunduğunu kaydeden Thalduwa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı.

Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar "savaş bölgesi" olarak adlandırılan alanda yer alıyor.

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