O ülke ilk açık deniz rüzgar santralini kuruyor
Polonya enerji şirketi PKL Orlen'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Obajtek, 1,5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılaması beklenen "Baltic Power" açık deniz rüzgar santralinin inşaatı için gerekli ilk izinlerin alındığını bildirdi.
Polonya enerji şirketi PKL Orlen'in Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Obajtek, 1,5 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılaması beklenen "Baltic Power" açık deniz rüzgar santralinin inşaatı için gerekli ilk izinlerin alındığını bildirdi.
Obajtek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu projenin kara kısmı için gerekli ilk izinlerin alındığını belirtti.
Bunun ülke tarihinde açık deniz rüzgar santrali kategorisinde alınan ilk karar olduğuna dikkati çeken Obajtek, "Alınan izinle Baltic Power projesinin inşaatına 2024'te başlanması bekleniyor." ifadesini kullandı.
Toplamda 1,2 gigavat kapasiteye sahip olacak projeyle 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
Projenin 2026 itibarıyla operasyonel hale gelmesi bekleniyor.