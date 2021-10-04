O ülke ile ilgili flaş iddia! 'Türk vatandaşlığı için 7 milyar dolarlık emlak aldılar'

Münübe YILMAZ

İran parlamentosunun kıdemli üyelerinden Mojtaba Yousefi, 2018-2020 yılları arasında İranlıların Türk vatandaşlığı alabilmek için Türkiye’den 7 milyar dolarlık emlak alımında bulunduğunu açıkladı.

Vatandaşlık için 7 milyar dolarlık emlak yatırımı!

Son günlerde iki ülke arasındaki gerginliğe dikkat çeken Yousefi, Türkiye’nin İran’a agresif bir tutum sergilediğini iddia etti ve “Buna rağmen İran son üç yılda Türkiye’ye 7 milyar dolarlık emlak yatırımı yaptı” diyerek sanki bir lütufta bulunuyorlarmış algısı oluşturmaya çalıştı.

Resmi kayıtlara göre 3 binin üzerinde konut alımı yapıyorlar

İran’ın ABD’nin 2018 yılından beri uyguladığı yaptırımlara karşı çareyi yurtdışına yatırım yapmakta bulduğunu söyleyen Yousefi, Türkiye’de emlak sahibi olan İranlıların Türk vatandaşlığı alarak ABD’nin yaptırımlarından bağımsız bir şekilde ticaret yapmayı hedeflediğini aktardı. Resmi kayıtlara göre İranlılar her yıl Türkiye’den 3 binin üzerinde konut alımı yapıyor.