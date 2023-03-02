O ülke ile Avrupa Birliği arasında 5 anlaşma

Fas ile Avrupa Birliği'nin (AB), 5,5 milyar dirhem (yaklaşık 500 milyon dolar) değerinde işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Fas haber ajansı MAP'a göre, Fas ile AB arasında "sosyal koruma, yeşil dönüşüm, kamu yönetimi reformu, göç ve finansal entegrasyon" programlarının desteklenmesi amacıyla anlaşmaya varıldı.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki 5 anlaşma, Fas Bütçeden Sorumlu Bakan Yardımcısı Fevzi Lakca ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi tarafından imzalandı.

Habere göre, sosyal koruma programı Fas'ta temel hizmetlerin kalite ve etkinliğinin iyileştirilmesi ve kapsamlı bir sosyal koruma sistemi kurulmasını, yeşil dönüşü;"Yeşil nesil" ve "Fas ormanları" ulusal stratejilerinde inovasyon ve entegrasyonla ilgili alanların desteklenmesini, kamu yönetim reformu ise vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Göç programıyla Fas makamlarının, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yürüttüğü çalışmaların desteklenmesini öngörürken, finansal entegrasyon ise finansal ürün ve hizmetlere erişimde zorluk yaşayan şirket ve kişilerin finansmana erişimini artırmayı amaçlıyor.

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Diğer yandan, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Varhelyi ile yaptığı görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Avrupa ile tarihi ve coğrafi bağların yanı sıra ortak çıkarlardan kaynaklı güçlü ilişkileri olduğunu söyledi.