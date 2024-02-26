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Aktüel O ülke için yeni çalışma: 19. Yüzyıla ait çikolata fabrikası buldu! Arkeolog hakkında bilgi verdi! İşte böyle anlattı
Aktüel

O ülke için yeni çalışma: 19. Yüzyıla ait çikolata fabrikası buldu! Arkeolog hakkında bilgi verdi! İşte böyle anlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 00:19:00 - 2024-02-26 00:35:48
O ülke için yeni çalışma: 19. Yüzyıla ait çikolata fabrikası buldu! Arkeolog hakkında bilgi verdi! İşte böyle anlattı

İspanya’da Orta Çağ’dan kalma olduğuna inanılan bir malikanede yer alan atölye bulundu! Arkeologlar hakkında kritik bir duyuru yapıldı. Bir zamanlar Katalonya’nın başarılı çikolata üreticisi Clemente Guardia için tatlılar üretiyordu.

Barselona Arkeoloji Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, İspanya’da 19. yüzyıldan kalma bir çikolata fabrikasının kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Geçen yıl Barselona’daki bir tesiste inşaat sırasında keşfedilen yapı, Katalan çikolata şirketi Clemente Guardia ile ilişkilendiriliyor.

Atölyede bir zamanlar hem bölge sakinleri hem de turistler için tatlı üretiliyordu. Çikolatacı, ürünlerini İspanyol imparatorluğunun topraklarında satan Barselona’nın en büyüklerinden biriydi.

Ancak söz konusu yapının atölyeden çok önceye uzanan bir geçmişi var: Burası başlangıçta 14. yüzyıldan kalma bir Orta Çağ konağıydı. Arkeologlar bu döneme tarihlenen duvarları, kemerleri ve kapıları dikkatle belgelediler.

Konak daha sonra, 15. ve 16. yüzyıllar arasında, Hostal de Sant Pere olarak bilinen bir pansiyon olarak işletildi. Sonunda 18. yüzyılın başlarında üç mülke bölündü; arkeologlar bölgede bulunan yedi büyük seramik kabın bu döneme ait olduğunu düşünüyor ancak bunların içerikleri henüz belirlenmedi.
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Nihayet 1800’lerin sonlarında alanın bir kısmı çikolata fabrikasına dönüştü. Atölyenin varlığı, şehrin İspanya’nın endüstriyel ve kültürel güç merkezi olarak gelişiminin kutlandığı 1888 Barselona Dünya Fuarı ile bağlantılı arşiv materyalleriyle de doğrulanıyor.

arkeofili'ye göre: İspanyol gazetesi La Vanguardia’da yayınlanan 19. yüzyılın sonlarına ait ilanlara göre, Clemente Guardia 1824’te faaliyete geçti. La Vanguardia’dan Ramon Suñé’nin bir makalede yazdığı gibi, çikolatacının tatlı spesiyaliteleri ‘özel öğütülmüş’ ve vanilya ve taş çikolatalardı. Fabrikadan çıkan eserler arasında, bir zamanlar etiket yapımında kullanılan, şekerleme markasının adını taşıyan kurşun plakalar ve karmaşık tasarımlı resimlerin altında “Barcelona” kelimesi yer alıyor.Haritacılık ve topoğrafya konusunda uzmanlaşmış Global Geomàtica SL şirketinden araştırmacılar bölgeyi inceledi. Projenin yöneticisi Marta Lucas, yapının yüzyıllar boyunca geçirdiği evrimi görmenin “Barselona tarihi hakkında sahip olduğumuz bilgileri büyük ölçüde genişleteceğini” söylüyor.

Araştırmacılar ayrıca siteyi taradılar ve dijital olarak yeniden oluşturdular. Bu arada kazılar devam ediyor ve ekip, yapının kullanım ve işletme dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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