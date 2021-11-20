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Dünya O ülke, HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemini kullanacak
Dünya

O ülke, HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemini kullanacak

Endonezya donanması, yeni açık deniz karakol gemilerinde HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemini kullanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 19:43:00 -
O ülke, HAVELSAN’ın savaş yönetim sistemini kullanacak

HAVELSAN, Endonezya donanmasının yeni açık deniz karakol gemilerinde (OPV) ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve ilgili sensörlerle donatmak için ana sözleşmeyi aldı. Sözleşme kapsamında HAVELSAN ve Thales Nederland’ın birlikte çalışması bekleniyor. Sözleşme belgesine dayandırılan habere göre Thales Nederland, donanım bileşenlerini tedarik edecek. Endonezya’nın OPV’leri Türk savaş yönetim sistemleriyle donatılan ilk Endonezya Donanması gemileri olacak. Her bir gemi, standart yükte bin 800 ton ve tam yükte 2 bin 100 ton deplasmana sahip olacak.

 

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