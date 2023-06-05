O ülke demir cevheri: Beş haftanın zirvesini gördü! Tarihi gelişme, Çin devrimi geliyor

Demir cevheri, Çin'de emlak sektörü desteği beklentisiyle 5 haftanın zirvesine çıktı.

Dalian ve Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in emlak piyasasını desteklemek için yeni önlemler üzerinde çalıştığı bildirilirken tüccarların talepte bir toparlanma olacağına dair beklentiye girmesiyle beş-altı haftanın en yüksek seviyesine tırmandı. Bloomberg News'in Cuma günkü kaynaklara dayandırdığı haberine göre, düzenleyici kurumlar konut alımları için daha fazla gevşetici kısıtlamalar da dahil olmak üzere bir önlem paketini değerlendiriyorlar. Analistler, hayal kırıklığı yaratan Çin göstergelerinin ek politika müdahalesi umutlarını körüklediğini kaydetti

Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, %3,6 artışla 770 yuan/ton (108,44 dolar) ile 20 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Singapur Borsası'nda, Temmuz vadeli demir cevheri, %4,0'a varan artışla 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 108 dolar/tona ulaştı.Bunun yanında analistler Haziran ayından itibaren Çin inşaat faaliyetlerinde yaz mevsimindeki yavaşlamanın demir cevheri talebini ve fiyatlarını azaltmasını bekliyor.Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri TSİ 05.33'te %2,5, sıcak haddelenmiş rulo %2,4, filmaşin %0,4 arttı, paslanmaz çelik %0,4 düştü.Dalian'da koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %1 ve %1,8 arttı.Kaynak: Demir cevheri 6 haftanın zirvesini gördü.

Haberin detayları şöyl;

Demir cevheri piyasasında Çin devrimi başlıyor, fiyatlarda Çin kaynaklı riskler büyüyor. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin’in alım yapısını değiştirmesi, tüm alımı tek bir kamu şirketi üzerinden yapma kararı, sektörün dinamiklerini değiştiriyor. Daha öncesinde satıcı piyasası olan demir cevheri piyasasında, bundan sonra kural koyucunun alıcı olabileceği vurgulanıyor.

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Daha önce açıklandığı üzere kamu şirketi olan CMRG’nin, 160 milyar dolarlık Çin demir cevheri ticaretinin tümünü tek elden gerçekleştirmesi, 20 kadar Çin çelik üreticisinin de cevheri bu şirket üzerinden satın alması amaçlanıyor. Rio Tinto, Vale, BHP gibi dünya devleri ile birebir görüşmelere başlayan CMRG’nin, çelik piyasasındaki dinamikleri tamamen değiştirebileceği belirtiliyor. Çin, dünyadaki cevherin üçte ikisini tek başına tüketiyor.

Kararın, 2010 yılında üreticilerin 40 yıl boyunca uyguladığı tek bir yıllık fiyattan satın yapma uygulamasını değiştiren karardan bu yana en önemli sektörel gelişme olduğu belirtiliyor.

Arz yoğunlaşıyor

Avustralya ve Brezilya’da üretim artarken, Çin’de zayıflayan tüketim de fiyatlar üzerinde bir diğer risk unsuru olarak görülüyor. Artan üretim ve azalan talep nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2023 yılı performansının zayıf kalma ihtimali artıyor.

Bloomberg’in haberine göre, dünyanın en büyük dökme ihracat limanı olarak görülen Avustralya’nın Hedland limanına hammadde akımı Kasım ayında tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Arzın bol olduğu, tüketimin kalesinin ise tek elden fiyat pazarlığı yapabildiği ortamda, fiyatların düşük kalmasının baz senaryoya dönüştüğü belirtiliyor.