O ülke de dahil oldu! "Bize saldırı olursa dünya savaşı çıkar"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Polonya’da Ulusal Güvenlik Konseyi toplandı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda toplantının ardından yaptığı açıklamada, Polonya’nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa dahil olmayacağını açıkladı.

Dezenformasyon konusuna vurgu yapan Duda, artarak devam eden bu durumla ilgili meclisi, meclis çatısı altındaki kurumları ve milletvekillerini özellikle uyardı.

"Savaşta yer alacağımızı, hazırlıklar yaptığımızı, Ukrayna’ya savaş malzemeleri gönderdiğimizi ve askerlerimizi savaşa göndermek istediğimizi söyleyenlere lütfen kulak asmayın" ifadelerini kullanan Duda, Polonyalı askerlerin kesinlikle savaşa gönderilmeyeceğini ve Polonyalı askerlerin savaşmasına gerek kalmayacağına inandığını belirtti.

Duda, "Ülkemizi savunmak gerekirse savunacağız ancak bize saldırılacağına dair hiçbir gösterge yok" ifadelerini kullanarak, "Biz NATO’nun bir parçasıyız, ABD ve NATO her defasında 5. madde ile ilgili taahhüdünü yeniliyor ki zaten bir NATO üyesine saldırı olduğunda bu otomatikman dünya savaşına yol açar, böyle bir durumun oluşacağını zannetmiyorum” dedi.