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Dünya O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü
Dünya

O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:19:00 -
O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan MiG-21 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MİG-21 tipi askeri uçağın düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, pilotun ailesine başsağlığı diledi.

 

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