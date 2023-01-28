O ülke basını duyurdu! Bu ismi ilk kez duyacaksınız...

Süper Lig'de üst üst galibiyetler elde ederek moral kazanan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Stoper takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah beyazlıların, Paraguaylı defans oyuncusu Fabian Balbuena'yı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenerek son 5 maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Brezilya basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Habere göre, Brezilyalı bir iş insanının Corinthians forması giyen Fabian Balbuena'yı Beşiktaş'a götürmek istediği kaydedildi.

Ancak Corinthians'ın, sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Paraguaylı stoperi göndermek istemediği ifade edildi. A Spor'a göre; Bonservisi Rus ekibi Dinamo Moskova'da bulunan 31 yaşındaki savunmacının Brezilya temsilcisinde kalmak istediği ancak olası transfer gelişmelerine de karşı çıkmayacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan futbolcu bu sezon 3 maçta forma giydi. 1.88 boyundaki defans, çıktığı karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Paraguaylu oyuncu, ülke milli takımında ise 29 mücadeleye çıktı ve 1 gol attı.