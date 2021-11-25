  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O ülke ATAK helikopterlerini böyle duyurdu: Ölümcül! Geliyor
Dünya

O ülke ATAK helikopterlerini böyle duyurdu: Ölümcül! Geliyor

Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Allen Paredes tarafından yapılan açıklamaya göre Filipinler’in Türkiye’den sipariş verdiği 6 adet T129 ATAK helikopterin ilk partisinin teslimatları gelecek ay içerisinde başlayacak. Paredes, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ölümcül… bu Aralık ayında geliyor. Filipinler Hava Kuvvetlerinin T129 ATAK helikopteri” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 17:56:00 -
O ülke ATAK helikopterlerini böyle duyurdu: Ölümcül! Geliyor

 

Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Allen Paredes tarafından yapılan açıklamaya göre Filipinler’in Türkiye’den sipariş verdiği 6 adet T129 ATAK helikopterin ilk partisinin teslimatları gelecek ay içerisinde başlayacak.

Paredes, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ölümcül… bu Aralık ayında geliyor. Filipinler Hava Kuvvetlerinin T129 ATAK helikopteri” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 280 milyon ABD Doları bedel ile 6 adet ATAK helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye’nin ardından ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak.

Bir süredir ABD’nin ihracat izni vermemesi sebebi ile donuk halde bekleyen Filipinler T129 ATAK Programı, söz konusu izinin çıkmasıyla hız kazanmıştı. Merhum TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada; ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiği açıklanmıştı.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...
Ekonomi

Uzman isim 'fırsat' deyip uyardı: Altını, doları olanlar...

Geçtiğimiz günlerde 760 TL'leri geçen gram altın şu sıralar 690 TL seviyelerinden işlem görüyor. Piyasalardaki son duruma ilişkin konuşan Pi..
'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz
Ekonomi

'Altın ve toprak alın' çağrısı yapan Ramazan Kurtoğlu'ndan çok önemli uyarı: Bunu yapmazsak anahtarı teslim ederiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, döviz artışları sonrası yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı...
Duyurdular: Türkiye İKA teknolojisinde tehlikeli bir rakip olacak
Dünya

Duyurdular: Türkiye İKA teknolojisinde tehlikeli bir rakip olacak

Amerikan dergisi Forbes, ABD'nin ürettiği insanız kara araçlarını Türk teknolojisiyle karşılaştırarak çarpıcı bir habere imza attı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay