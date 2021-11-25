O ülke ATAK helikopterlerini böyle duyurdu: Ölümcül! Geliyor

Filipinler Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Allen Paredes tarafından yapılan açıklamaya göre Filipinler’in Türkiye’den sipariş verdiği 6 adet T129 ATAK helikopterin ilk partisinin teslimatları gelecek ay içerisinde başlayacak.

Paredes, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda “Ölümcül… bu Aralık ayında geliyor. Filipinler Hava Kuvvetlerinin T129 ATAK helikopteri” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 280 milyon ABD Doları bedel ile 6 adet ATAK helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye’nin ardından ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak.

Bir süredir ABD’nin ihracat izni vermemesi sebebi ile donuk halde bekleyen Filipinler T129 ATAK Programı, söz konusu izinin çıkmasıyla hız kazanmıştı. Merhum TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada; ABD’nin, Filipinler’e ATAK ihracatı gerçekleştirilmesi için gerekli ihracat izinlerini verdiği açıklanmıştı.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.