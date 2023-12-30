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Ekonomi O ülke açıkladı: yabancı yatırımcıya üç yıllık vize teklif ediyor! 2024'e girerken piyasayı salladı: Binlerce kişi oraya akın ediyor! Kar payı vaadi
Ekonomi

O ülke açıkladı: yabancı yatırımcıya üç yıllık vize teklif ediyor! 2024'e girerken piyasayı salladı: Binlerce kişi oraya akın ediyor! Kar payı vaadi

Yeniakit Publisher
2023-12-30 02:25:00 - 2023-12-30 02:33:25
O ülke açıkladı: yabancı yatırımcıya üç yıllık vize teklif ediyor! 2024'e girerken piyasayı salladı: Binlerce kişi oraya akın ediyor! Kar payı vaadi

Moskova Rusya yabancı yatırımcıları yönelik projeleri devam ederken yatırımcıları çekmek için vize prosedürünün basitleştirilmesi üzerinde çalışmaya başlandı. Bu proje piyasada yerini aldı. Delovaya Rossiya ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Rusya yabancı yatırımcıları çekmek için vize prosedürünün basitleştirilmesi üzerinde çalışıyor.

İzvestiya gazetesinin haberine göre, iş dünyası temsilcilerinden Delovaya Rossiya konuyla ilgili Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na bir öneri paketi sundu.

Öneride 100 milyon ruble ya da 1 milyon dolarlık yatırım yapmak isteyen yabancılara şimdiki gibi bir yerine üç yıllık vize verilmesi teklif ediliyor.

Rusya yabancılara 1 yıllık yatırım vizesi verse de 6 aylık sürede ülkede 90 günden fazla bulunma imkânı mevcut değil.

Yeni öneri paketiyle ilgili görüşlerini paylaşan BKS Mir İnvestitsii temsilcisi Valeri Yemelyanov, yeni mekanizmanın ekonomik tablo üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı görüşünde. (TürkRus)
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