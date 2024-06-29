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Teknoloji O teknoloji markası onlarca çalışanını işten çıkardı!
Teknoloji

O teknoloji markası onlarca çalışanını işten çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 17:03:49 - 2024-06-29 17:03:49
O teknoloji markası onlarca çalışanını işten çıkardı!

Dünya devi teknoloji şirketi Ubisoft, 33 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.

Koronavirüs salgını ile birlikte insanların eve kapanması oyun sektörünün ciddi büyüme yakalamasının önünü açtı. Oyun sektörü bu dönemde tüm eğlence sektöründeki en büyük büyümeyi yakaladı. Bu durum, oyun şirketlerinin daha fazla kişiyi işe almasının önünü açarken salgının etkilerinin geçmesi ile dev firmalar yüzlerce çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarma dalgası devam ederken bir hamle de Ubisoft’tan geldi.

Assassin’s Creed, Prince of Persia ve FarCry serileri gibi çok satan oyunların yapımcısı Ubisoft, Toronto’daki stüdyosundaki bazı çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı. Ubisft, Toronto’dan 33 çalışanını işten çıkardı.

Ubisoft’un Toronto’daki stüdyosundaki çalışanları işten çıkarmaya karar vermesi dikkat çekti. Çünkü söz konusu stüdyo Prince of Persia Sands of Time’ı yeniden yapmak için çalışıyordu. Dev şirket, işten çıkarmaların oyunun yapım sürecini olumsuz etkilemeyeceğinin altını çiziyor.

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