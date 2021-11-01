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Spor O teknik adamın görevine son verildi
Spor

O teknik adamın görevine son verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 13:58:00 -
O teknik adamın görevine son verildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Tottenham'da, Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Premier Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen ve 15 puanla 8. sırada bulunan İngiliz temsilcisi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 47 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu. Tottenham Futbol Direktörü Fabio Paratici, konuyla alakalı, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Nuno gerçek bir beyefendi ve burada her zaman hoş karşılanacak. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Londra ekibi son olarak, cumartesi günü oynadığı Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında evinde Manchester United'a 3-0 mağlup olmuştu.

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