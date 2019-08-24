O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!

Tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Son zammın ardından gözler Ocak zammına çevrildi.

Memur emeklileri Ocak zammının oranı için hakem kurulundan çıkacak kararı beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek.

Merkezin tahminine göre zam oranı yüzde 8.46

Takvim’in haberine göre, Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46 olacak.

Bu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı esnafta bin 675 liradan bin 816 liraya, Bağ-Kur tarımda bin 249 liradan bin 354 liraya yükselecek.

SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 150 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 281 liraya ulaşacak.