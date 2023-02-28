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Ekonomi 'O tarihte gram altın 3 bin lira' demişti! Tuna Kaya'dan şaşırtan yeni tahmin: Şu an yüzde 50 indirimli
Ekonomi

'O tarihte gram altın 3 bin lira' demişti! Tuna Kaya'dan şaşırtan yeni tahmin: Şu an yüzde 50 indirimli

2023 yılı sonunda gram altının 3 bin lira olacağını iddia eden ekonomist Tuna Kaya'dan yeni açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:57:00 -
'O tarihte gram altın 3 bin lira' demişti! Tuna Kaya'dan şaşırtan yeni tahmin: Şu an yüzde 50 indirimli

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken ekonomist Tuna Kaya'dan dikkat çeken tahminler geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Tuna Kaya, gram altının halen yüzde 50 indirimli olduğunu ve alım için fırsat oluşturduğunu söyledi.

Kaya yaptığı açıklamada, "Altının 1800'ün üzerinde kalması önemli. Ons altının yıl ortasında 2200 seviyesini göreceğini düşünüyoruz. Gram altında 1100 seviyesi alım için fırsat bölgesi. Orta ve uzun vade düşünenler alabilir. Dolar artık 28'li seviyelerden fiyatlanıyor. Bu yönüyle gram altın yüzde 50 indirimli durumda. Ons altının 2200 dolara gelmesi, doların 26-28 liralara çıkması gram altını çok iyi seviyelere getirecektir" dedi.

 

3 bin lira tahmini yapmıştı

Tuna Kaya, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, "2023 yılında ons tarafı 3 bin doları görebilir. Altında önemli bir kırılmanın eşiğine geldik. Küresel riskler, enflasyon durumu… Altın, enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıyor. Bunun yanında dolar/TL’deki gelişmeler gram altını 2 bin liralara getirebilir. 2023 yılında ise 3 bin lirayı görebiliriz. Altın yatırım ve portföyde bulunması gereken araçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Bu yüzden altınımıza sıkı sıkı sarılmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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