O sürtük Türkiye’ye giremeyecek

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Ahlaksız manken Marisa Papen’in ülkemizde manevi ve kültürel mekanlardaki çıplak pozlarıyla ilgili açılan dava devam ediyor.

Türkiye’ye adım attığı an enselenecek

Fethin sembolü Ayasofya’ya müze olduğu dönemde çarşafla girip fahişelerin müşteri bulmak için açtığı yerleri göstererek ahlaksızca poz veren, Kapadokya’da Türkiye bayrağının üzerinde çektirdiği çıplak fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Belçikalı edepsiz Marisa Papen hakkında açılan dava İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Toplumda infiale sebep olan rezaletle ilgili Akit’in, “Defedin bu sürtüğü” manşetinin ardından başaltılan davanın 3’üncü celsesinde, Marisa Papen’in Türkiye’ye girişi halinde tutuklanması kararlaştırıldı.

Üst aklın çıplak maşası

Papen hakkında suç duyurusunda bulunan Tarihçi yazar Hasret Yıldırım, Baran dergisine yaptığı açıklamada, “Kimlere hizmet ettiği bilinmeyen insanların neler yaptığı ortada. Benim şahsi kanaatim bu kadın ahlak erezyonuna uğratmaya çalışanların bir parçasıdır. Marisa Papen bir maşadır. Dünyevi keyfi yerinde olduktan sonra her şeyi yapabilir. Bu kadın inanç ayrımı da gözetmiyor. Hak din İslam ve diğer inançların değerlerini de altüst etmeye çalışıyor. Üst akıl ona gerekeni yaptırtıyor” ifadelerini kullandı.

Akit toplumun sesi olmuştu

2018 yılında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde arsız hayasız görüntülere yer veren manken Marisa Papen’le ilgili gazetemiz Akit, kamuoyunun tepkisini “Defedin bu sürtüğü” manşetiyle gündeme taşımıştı. 1 Kasım 2018 tarihli haberimizde “Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen’in Ayasofya ve Kapodokya’da bayrağımızı ve çarşafı çiğneyerek çırılçıplak soyunup çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşması toplumda infiale sebeb oldu. STK temsilcileri ve tarihçiler, aşağılık ‘yaratığın’ daha önce Kudüs’te de benzer provokasyona imza attığına dikkat çekerek, sözde manken için uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu” ifadelerine yer verilmişti.