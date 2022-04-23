  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O Suriyeliden Türklere çok ağır küfürler! Bakın sonu ne oldu
Gündem

O Suriyeliden Türklere çok ağır küfürler! Bakın sonu ne oldu

"Suriyeliler ülkelerine dönsünler" diyen Türk vatandaşlarına küfrettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan yabancı uyruklu F.H. Sakarya’da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tepkilerin hedefi olan şahıs işlemleri sonrasında sınır dışı edilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 11:19:00 -
O Suriyeliden Türklere çok ağır küfürler! Bakın sonu ne oldu

"Suriyeliler ülkelerine dönsünler" diyen Türklere küfrettiği videoyu sosyal medyaya yükleyen yabacı uyruklu F.H. kamuoyunda büyük tepki çekti. “Biz olmasak ekmek parası bulamazsınız, biz burada değilsek hiçbir şey yapamazsınız” sözlerini kaydettiği videosu sosyal medyada kısa sürede yayılan ve tepki çeken şahıs için emniyet ekipleri harekete geçti. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu teşkil eden ifadelerin yer aldığı videodaki şahsın; Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yabancı uyruklu F.H. olduğu belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsın tamamlanan işlemleri sonrasında sınır dışı edileceği öğrenildi.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay