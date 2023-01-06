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Medya O "Süleyman Soylu" iddiası "Yuh artık" dedirtti! İyice çirkinleştiler
Medya

O "Süleyman Soylu" iddiası "Yuh artık" dedirtti! İyice çirkinleştiler

"Dediği öğrenildi" gazeteciliğinin Türkiye'deki mümtaz temsilcilerinden Deniz Zeyrek, yine karnından konuştu. Kimin söylediği belli olmayan ipe sapa gelmez iddiaları ciddiye alıp köşesine taşıyan Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rahatsızlık duyduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:48:00 -
O "Süleyman Soylu" iddiası "Yuh artık" dedirtti! İyice çirkinleştiler

"Dediği öğrenildi" gazeteciliğinin Türkiye'deki mümtaz temsilcilerinden Deniz Zeyrek, yine karnından konuştu. Kimin söylediği belli olmayan ipe sapa gelmez iddiaları ciddiye alıp köşesine taşıyan Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan rahatsızlık duyduğunu iddia etti. 

Zeyrek, Sözcü gazetesindeki belli bir amaca matuf yazısında özetle şu zırvaları yumurtladı:

"Erdoğan, ilk dört halkayı da sonuna kadar kullanacak ama en büyük umudunu “güçlülerin en güçlüsü” olarak gördüğü “güvenlik ve yargı” halkasına bağlamıştı. Ancak, evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Artık “hukuki” değil “siyasi” olduğu herkes tarafından kabul edilen Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu davaları gibi davalar iktidar açısından ters tepmeye başladı. İçişleri Bakanı’nın “agresif” tavırları, “kavgacı” üslubu, altını dolduramadığı suçlayıcı iddiaları, “çifte standart” izlenimi yaratan uygulamaları, İngilizlerin deyişiyle “counterproductive -amaca zarar veren-” olmaya başladı. İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı, Sinan Ateş cinayeti, ülkemizdeki yabancı mafya hesaplaşmaları, uyuşturucu tartışmaları, artan şiddet olayları da “güvenlik” algısını tersine çevirmeye başladı. Anlayacağınız, iktidarın seçim stratejisindeki en güçlü halka en zayıf halkaya dönüşmüş vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı yakın çevresine ilettiği söyleniyor. Bu konuyu yakından izlemekte fayda var!"

 

 

 

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