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Medya O söz resmen deliye döndürdü! Ahmet Hakan, “A be cahil” deyip patladı
Medya

O söz resmen deliye döndürdü! Ahmet Hakan, “A be cahil” deyip patladı

"Sosyal medyanın yaygınlaşması, cehaletlerinin farkında bile olmayan cahillere tarihte eşi benzeri görülmemiş bir cesaret alanı açtı" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, "Geçen gün bu cahillerden biri, sosyal medya kanalından yayın yapıyor ve şuna benzer şeyler söylüyordu" deyip lafı İzmir’in kurtuluşuna getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 11:45:00 -
O söz resmen deliye döndürdü! Ahmet Hakan, "A be cahil" deyip patladı

"Sosyal medyanın yaygınlaşması, cehaletlerinin farkında bile olmayan cahillere tarihte eşi benzeri görülmemiş bir cesaret alanı açtı" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, "Geçen gün bu cahillerden biri, sosyal medya kanalından yayın yapıyor ve şuna benzer şeyler söylüyordu" deyip lafı İzmir’in kurtuluşuna getirdi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın yaygınlaşması, cehaletlerinin farkında bile olmayan cahillere tarihte eşi benzeri görülmemiş bir cesaret alanı açtı.

*

Geçen gün bu cahillerden biri, sosyal medya kanalından yayın yapıyor ve şuna benzer şeyler söylüyordu:

*

“İzmir’in kurtuluşunu amma abarttınız be. Ben Rizeliyim. Rize’nin kurtuluşu vardır. Lokal olarak kutlanır. İzmir’in kurtuluşu da lokal bir hadisedir.”

*

Ne Kurtuluş Savaşı tarihine dair tek bir cümle okumuş ne de İzmir’in kurtuluşunun milletin kurtuluşu açısından hangi anlama geldiğine dair tek bir cümle işitmiş.

Ama buna rağmen allamelik taslıyor ve konuyla ilgili uzun uzun raconlar kesiyor.

*

Cahil cesareti, çok eski çağlardan kalma kadim bir cesarettir.

Ancak şu kahrolası dijital çağda fazla gözümüze batmaya başladı."

 

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