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Dünya O soru sorulunca Bill Gates şekilden şekile girdi!
Dünya

O soru sorulunca Bill Gates şekilden şekile girdi!

ABD'de çocuklar üzerinden fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile geçmişte sıkı dostlukları bulunan Bill Gates, yeniden konuya ilişkin sorulara muhatap oldu. ABD'li milyarder, "O öldü. Yemeklerden dolayı pişmanım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 21:26:00 -

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hapishanedeki hücresinde şüpheli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein hakkındaki sorularla karşılaşmaya devam ediyor.

Gates, daha önce yaptığı açıklamada, çocuk istismarıyla suçlanan Epstein ile görüşmesinden pişmanlık duyduğunu "Onunla zaman geçirmek, ona inanılırlık kazandırmak büyük bir hataydı." sözüyle dile getirmişti.

ABD'li milyardere Epstein sorusu

PBS kanalına konuk olan Gates'e, Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı bir kez daha soruldu.

Cevap verirken şekilden şekile giren Gates'in yanıtı, "O yemekleri yediğim için pişman olduğumu söyledim. Bu konuda yeni bir şey yok." oldu.

"O öldü, zaman dikkatli olmak zorundasın"

Söz konusu görüşmelerden ders çıkarıp çıkarmadığına yönelik bir soruya ABD'li milyarder, "O öldü. Genel olarak her zaman dikkatli olmak zorundasın." karşılığını verdi.

"Görüşmemiz sona erdi"

Bill Gates, CNN International'da yaptığı açıklamada, Epstein ile temaslarından bahsederken, yalnızca küresel sağlık sorunlarıyla mücadele için daha fazla para toplama umuduyla bir araya geldiklerini söylemişti.

Gates, "Onunla birkaç akşam yemeği yedim. Küresel sağlık için söylediklerinin gerçekleşebileceğini umuyordum. Gerçek olmadığı ortaya çıkınca, görüşmemiz sona erdi." ifadelerini kullanmıştı.

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