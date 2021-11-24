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Dünya O şirketlere son uyarı
Dünya

O şirketlere son uyarı

Rusya'da iletişimi denetlemekten sorumlu devlet ajansı Roskomnadzor, 13 uluslararası sosyal medya şirketine ültimatom vererek bir an evvel ülkede temsilcilik açmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:51:00 -
O şirketlere son uyarı

 

Rusya'da iletişimi denetlemekten sorumlu devlet ajansı Roskomnadzor, 13 uluslararası sosyal medya şirketine ültimatom vererek bir an evvel ülkede temsilcilik açmalarını istedi. Ajansın Rusya yasaları gereği 1 Ocak 2022'ye kadar temsilcilik açmasını istediği şirketler şunlar: Google LLC (YouTube), Apple Distribution (AppStore), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. Ltd. (Likee), Discord, Pinterest ve Twitch.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Rusya bu şirketlerden ayrıca zararlı gördüğü içerikleri engellemelerini talep ediyor. İlgili yasaya göre, şirketlerin işbirliği yapmaması durumunda tamamen yasaklamaktan reklam almalarını engellemeye kadar bir dizi karşı önlem gündeme gelecek.

 

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