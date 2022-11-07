O şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak!

ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarma haberlerinin ardı arkası gelmiyor.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yarattığı büyük işten çıkarma dalgası, Amazon ve Lyft gibi şirketlerin de katılımıyla ABD teknoloji sektöründe ses getiren yeni bir gelişme olarak öne çıktı. İşten çıkarma dalgasında son olarak gündemde Meta var.

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta Platforms, Wall Street Journal’ın haberine göre bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara başlayacak.

Gazete işten çıkarmaların en erken Çarşamba günü başlayabileceğini belirtirken şirketin çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini ilettiğini yazdı.

"Twitter’da işten çıkarma yaşanması kaçınılmaz"

Geçtiğimiz hafta Twitter’ın işgücü, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alımı tamamlanmasının ardından yarı yarıya düşürülerek 3 bin 700 kişiye indirilmişti. Ancak Musk’ın platforma kazandırmak istediği yeni özelliklerin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayabileceği anlaşılan bazı işten çıkarılan çalışanlar, geri çağırıldı.

Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı.

Amazon ve Lyft de işe alımları durdurdu

Twitter ile birlikte e-ticaret şirketi Amazon ve araç uygulaması Lyft'ten de benzer kararlar gelmişti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ekonomik görünüm nedeniyle kurumsal iş gücündeki pozisyonlar için işe alımlara ara verme kararı aldı.

Amazon'un İnsan Deneyimi ve Teknolojiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Beth Galetti, şirket çalışanlarına gönderdiği yazıda, ekonomideki belirsizlik ve son birkaç yılda istihdam edilen kişi sayısı doğrultusunda kurumsal işe alımlara ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft ise çalışanlarının yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıkladı.

Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer, çalışanlara gönderilen yazıda, tüm çabalara rağmen ekibin yüzde 13'ünün işten çıkarılması yönünde "zor" bir karar aldıklarını bildirdi.