ABD merkezli o şirket 331 milyon dolar zarar etti!

Boeing’in yaşadığı imalat krizinde hatalı parçalar nedeniyle önemli bir yere sahip olan ABD merkezli üretici Spirit AeroSystems, bu yılın ikinci çeyreğinde 331 milyon dolar zarar etti. Şirketin yılın ilk çeyreğinde ise 120 milyon dolar zarar açıklamıştı. Böylelikle şirket 6 ayda 451 milyon dolar zarar etmiş oldu.

Spirit AeroSystems, açıklamasında ticari programlardaki daha yüksek üretim faaliyetleri ve daha yüksek savunma ve uzay gelirleri nedeniyle net gelirin bir önceki yıla göre %9 artarak 1,5 milyar dolara çıktı. Ancak Boeing 737 programındaki daha düşük üretim hacmi şirketin ticari havacılık üretimini azalttı.

Spirit’in ticari uçak segmenti, çeyrekte %8 artışla 1,17 milyar dolar gelir elde etti. Segment, 72,9 milyon dolarlık bir zarardan 271 milyon dolarlık bir işletme zararı elde etti.

Spirit AeroSystems’ın net zararı 2023’ün ikinci çeyreğindeki 206 milyon dolarlık zarardan genişleyerek 415 milyon dolara ulaştı.

Boeing 787 ve Airbus A 220 programının sırasıyla 173 milyon dolar ve 25 milyon dolar ileri zararları kabul edilirken şirket, her ikisi için de daha yüksek tedarik zinciri maliyetlerini bir faktör olarak atfetti. İleri zararlar için diğer faktörler olarak Boeing programındaki “program değişikliklerini” ve Airbus programındaki “üretim performansını” vurgulandı. (tolgaozbek.com)

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