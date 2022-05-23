  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O şerefsiz hakkında flaş gelişme
Gündem

O şerefsiz hakkında flaş gelişme

Alkol tüketilirken 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan alçaklara karşı daha ağır cezaların verilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 18:33:00 - 2022-05-23 18:35:51
O şerefsiz hakkında flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer öğrencilerle birlikte alkol aldığı sırada 'Allah konuşuyor' şeklinde mikrofona konuşarak İslami değerlerle alay eden ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes Gözüküçük hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan alçaklara karşı daha ağır cezaların verilmesini istiyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay