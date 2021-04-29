O sendikadan Suudi Arabistan’a Türk okulu tepkisi: Suudi Arabistan emperyalizmin projelerine yataklık ediyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Suudi Arabistan yönetiminin, başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan yönetiminin uzun bir süredir ülkemize yönelik aldığı iyi niyetli olmayan siyasi tavırlarının devam ettiğini bildiren Genel Başkan, bu adıma karşı Hükümetin etkin tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'da yaşayan çok sayıda öğrencinin büyük mağduriyet yaşanacağını söyleyen Genel Başkan, bu tutumun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Suudi Arabistan'ın tavrıyla ilgili gerekli adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Geylan, ülkeler arasındaki sorunlar nedeniyle vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Emperyalizmin projelerine yataklık eden Suud yönetiminin bu hasmane tasarrufunun ya düzeltilmesi ya da mukabil ciddi inisiyatiflerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Genel Başkan açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen yıl Mekke ve Medine'deki Türk okullarını kapatan Suud yönetimi, bu öğretim yılı sonunda 8 okulumuzu daha kapatma kararı almış.

Suudi Arabistan'ın, bir süredir ülkemize yönelik aldığı iyi niyetli olmayan siyasi tavırlarının devamı olarak gördüğümüz bu adıma karşı Hükümetimizin etkin tedbirler almasını bekliyoruz.

Bilindiği gibi daha önce de Türk mallarını resmi olmayan boykot karara ile gündeme gelen Suudi Arabistan görülüyor ki, Türk ve Türkiye düşmanlığına çocukların eğitimini de alet etmektedir.

Bölgemizde emperyalizmin projelerine yataklık eden Suud yönetiminin bu hasmane tasarrufu ya düzeltilmeli ya da mukabil ciddi inisiyatifler hayata geçirilmelidir."