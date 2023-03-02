O şehrimizde balıkçıların ağına 'uçan balık' takıldı!

Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi yönünde sardalya avı için denize açılan balıkçıların ağından yaklaşık 50 santimetre boyunda ve 1 kilogram ağırlığında geniş yüzgeçleriyle uçan kırlangıç balığı çıktı.

"Böyle bir türe daha önce rastlamamıştım"

"Yılmazlar-5" isimli gırgır teknesinin kaptanı Erhan Çiftçi, daha önce de farklı türlerin ağlarına takıldığını söyledi.

Uçan balığı görünce şaşırdıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Boğaz girişinde yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avındaydık. Ekip, ağlarda farklı bir balık olduğunu söyledi. Hemen indik baktık. Balığı Çanakkale'nin en batı ucunda avladık. Değişik bir tür. Uçan kırlangıç olarak biliyoruz. 9-10 çeşidi olduğunu öğrendik. Bu türlerden biri bize denk geldi. Ben çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum ama böyle bir türe daha önce rastlamamıştım. Daha önce bulduğumuz yılan balığı da yine aynı bölge civarında çıkmıştı."

Çiftçi, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik zenginliğinin korunması ve balığın canlı kalmasını istedikleri için görüntüledikten sonra Biga'nın Kemer köyünde suya geri bıraktıklarını dile getirdi.

"İnsanlara karşı zararsızdır"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Daban ise bu balığın, Türkiye kara sularında nadir görülen bir tür olduğunu bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balığın bu bölgedeki varlığının bilindiğini aktaran Daban, şu ifadeleri kullandı:

"Dactylopterus volitans, Dactylopteridae familyasından bir balık. Türkçe ismi 'uçan kırlangıç' olarak bilinen bir denizel kemikli balık türüdür. Geniş bir coğrafik dağılıma sahiptir. Batı Atlantik'te Kanada'dan Arjantin kıyılarına, Doğu Atlantik'te ise İngiliz kanalından Angola'ya kadar dağılım göstermekle birlikte Akdeniz'de de bulunmaktadır. Ülkemiz sularında çok eski tarihlerde Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde bulunduğuna yönelik kayıtlar bulunmakla birlikte Gökova Körfezi'nde, Saros Körfezi'nde materyale dayalı kayıtları mevcuttur."

Daban, son haftalarda Marmara Denizi'nde avlanan balıkçılar tarafından uçan kırlangıç balığına rastlandığını aktardı.

Bu türün boyunun 50 santimetreye, ağırlığının 1,8 kilograma kadar ulaşabildiği bilgisini veren Daban, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmayla denizel balık türlerinin dağılım alanları genişlemektedir. Marmara'da az olan stokunu artırmaya başladığı görülmektedir ve yakın gelecekte Karadeniz'e girmesi sürpriz olmayacaktır. Ekonomik değeri azdır. Büyük görsel akvaryumlarda kullanılmaktadır. İnsanlara karşı zararsızdır. Türkçe ismi uzun pektoral kanatları yüzünden verilmiş olsa da aslında dibe bağlı kum ve çamurlu alanlarda yaşar.

Asıl uçan balık pelajik ortamda (açık deniz) yaşayan exocoetidae familyasından hirundichthyes rondeletii türüdür ve bu tür ile karıştırılmaması gerekmektedir. Özellikle gece seyirlerinde balıkçıların ya da teknelerin güvertelerine düşen tür hirundichthyes rondeletii türüdür. Bu tür çok uzun pektoral yüzgeçleri sayesinde bir gürültü veya tehdit hissettiğinde avcısından kaçmak için suyun üzerinde metrelerce sürülebilir."